Spaccio e criminalità, Svolta Civica chiede volontari per presidiare i giardini pubblici di Como

La situazione di degrado dei giardini pubblici di Como diventa oggetto di dibattito in consiglio comunale grazie a una mozione del gruppo consiliare di Svolta Civica. I consiglieri di opposizione Maurizio Traglio, Vittorio Nessi e Barbara Minghetti hanno firmato e depositato un documento che prende le mosse dalla constatazione che "si riscontra spesso una difficoltà nelle modalità di utilizzo degli spazi pubblici, con il conseguente e oggettivo fenomeno di graduale e costante abbandono dei giardini da parte di famiglie e bambini".

In particolare la mozione si focalizza sulla situazione dei giardini a lago e dei parchi di via Anzani e via Dei Mille. Tra gli ingredienti della ricetta proposta da Svolta Civica c'è, innanzitutto, il coinvolgimento di associazioni sportive, culturali e del cosiddetto terzo settore per portare in modo stabile e duraturo attività di vario genere all'interno dei parchi per coinvolgere la cittadinanza. A scopo, invece, di prevenzione e sicurezza la mozione chiede di "coinvolgere le associazioni d’Arma perché possano offrire la loro opera nell’attività di presidio degli spazi pubblici suddetti, non in termini di affiancamento o sostituzione delle forze dell’ordine, ma in quanto presenze importanti, in grado di aumentare il livello di controllo di spazi che, attualmente, vengono presidiati soltanto in scarsa misura".