Gianna Fratta, un'erbese in frac con Pietro Grasso

Il suo nome è diventato noto per essere stata la prima donna a dirigere il Concerto di Natale a Palazzo Madama a Roma. Pur avendo fatto della musica classica il suo mestiere, il suo cuore di Gianna Fratta, nata a Erba nel 1973, batte per il rock. L'artista lariana, che tiene moltissimo alla sua privacy, è infatti fidanzata con Piero Pelù, celebre fondatore dei Litfiba con anche una granitica carriera come solista alle spalle.

Dopo aver girato il mondo, da Erba è volata a Roma e poi a Seul, dopo aver diretto con il suo celebre frac le orchestre più prestigoise a Berlino, Kiev, Londra, Gianna Fratta ha deciso di darsi alla politica. Nella città che l'ha adottatata, ovvero Foggia, dove oggi la pianista e direttrice d'orchestra insegna al Conservatorio, ha infatti accettato l'invito a candidardi alle prossime elezioni politiche del 4 marzo al fianco di Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali. E chissà se galeotto non fu quel concerto del 2016 diretto dalla Fratta proprio davanti al presidente del Senato.