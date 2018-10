Giacomo Licata riconfermato segretario provinciale Cgil Como

L’assemblea generale della Cgil di Como ha confermato il 26 ottobre 2018 Giacomo Licata come nuovo segretario provinciale. Nato il 17 agosto 1978 ad Agrigento, Licata è stato fra i fondatori di Sinistra Giovanile ed è sempre stato impegnato nella lotta alla mafia, sulla scorta dell’esempio fornito da Macaluso e Pio La Torre. Dopo aver superato il concorso per diventare insegnante nel 2002, due anni dopo si trasferisce a Como. Nel 2009 è stato il segretario territoriale Flc più giovane in Italia: cinque anni dopo è stato riconfermato. Nel giugno 2016 ha preso il posto di Alessandro Tarpini.

"Abbiamo fatto un congresso ricco di emozioni – è il commento di Licata - c'entrando l'obiettivo di lasciare il segno nei partecipanti. Abbiamo fatto scelte coraggiose, a partire dal luogo dove l'abbiamo tenuto, vale a dire il teatro Nuovo di Rebbio. Il nostro impegno sarà portare avanti i contenuti discussi. Per esempio, ottenere nella contrattazione territoriale maggiori tutele per i lavoratori nel campo turistico. Inoltre, chiediamo maggiori investimenti nel settore manifatturiero e sull’industria 4.0. Saremo sentinella sul territorio per quanto riguarda le situazioni di fragilità, in grado di colpire italiani e non. Su questo punto, chiederemo l’impegno della politica".