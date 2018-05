Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle, gazebo leghisti a Como per votare

Leghisti al voto anche a Como per il contratto di governo con i 5 Stelle.

Dopo il via libera dei militanti dei 5 Stelle, che hanno votato online (sulla piattaforma online del M5s "Rousseau" hanno partecipato alla votazione 44.796 persone di cui 42.274 hanno votato sì e 2.522 no), sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 il contratto di governo sarà sottoposto al vaglio degli elettori della Lega.

I gazebo a Como



Il Carroccio ha deciso di scegliere la strada della piazza: a Como sabato 19 maggio il gazebo leghista è stato allestito in via Boldoni dalle 10 alle 18. Accanto a loro i 5 Stelle per spiegare i punti del programma. Domenica 20 maggio si potrà votare sempre ai gazebo della Lega ma in piazza Duomo sempre dalle 10 alle 18.



I cittadini si troveranno davanti una scheda in 10 punti e dovranno scegliere se barrare la casella con il Si o quella con il No.

I punti del programma

Ecco i 10 punti che compaiono nella scheda della Lega.