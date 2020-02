Ada Mantovani reporter, le sue foto denunciano l'incuria che regna in città

Nessuna fontana funzionante, cartelli divelti e angoli di città lasciati all'incuria. E' il ritratto del centro città che emerge dalla fotogallery pubblicata dalla consigliera di opposizione a Palazzo Cernezzi, Ada Mantovani (gruppo misto), autrice di un post su Facebook con il quale denuncia la cattiva manutenzione degli arredi urbani a Como. "In questo momento in Comune si discute in una commissione ad hoc sul futuro dell’area exTicosa - è il commento di Mantovani - la scorsa settimana in Consiglio si dibatteva della “Grande Como”, ma continuo ad osservare sconsolata che neppure nella gestione delle piccole cose riusciamo a stare al passo e lo trovo inaccettabile! Fontane rotte, arredo urbano allo sbando! Ma forse è colpa del vento".

Tr le foto pubblicate da Mantovani c'è anche la fontana di piazza Gobetti, da sempre nel mirino dei vandali e dei writers e spesso dimenticata dagli ordinari interventi di manutenzione dell'amministrazione comunale. Altra fontana ritratta nella fotogallery della consigliera comunale è quella di piazza Grimoldi dove anziché due vivi zampilli di acqua ad animare la vasca d'acqua c'è un solo flebile zampillo morente. La colpa sembrerebbe della sporcizia che intasa i fori.