Blitz di Forza Nuova nei negozi Benetton di Como e Erba: "Rosso sangue" sul ponte di Genova

Nuovo blitz notturno di Forza Nuova: questa volta nel mirino del gruppo di estrema destra sono finite le vetrine dei negozi Benetton di Como e Erba. "Benetton United color rosso sangue", questo il contenuto dei manifesti affissi nei punti vendita di via Luini in centro storico a Como e di Corso XXV Aprile a Erba nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 agosto 2018.

Il riferimento è al crollo del ponte Morandi di Genova nel tratto in concessione ad Autostrade per l'Italia controllata dalla famiglia Benetton.

"A denuncia delle vergognose situazioni in cui versano le opere pubbliche concesse alla famiglia di Treviso - si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook di Forza Nuova Lario che rivendica il gesto- Rosso sangue quello versato sul ponte Morandi di Genova, abbandonato all'incuria e al cinismo del puro profitto economico. Quella del marchio Benetton - prosegue il post- è la storia di un capitalismo che ha voluto dribblare i suoi fallimenti nel settore della moda per dedicarsi al più lucroso capitalismo senza concorrenza, quello regalato (più che concesso) da uno Stato in bancarotta politico-morale. È la storia della peggiore ideologia politicamente corretta - del melting pot imposto attraverso gli scatti del servo Toscani - insufficiente a risparmiarci oggi il pianto sui cadaveri di 41 connazionali innocenti, morti a causa di chi ha preferito, e preferisce, guadagnare senza mai spendere. Si piegherà il Governo - conclude Forza Nuova- si piegherà la magistratura, ma noi Italiani abbiamo il dovere di boicottare il mostro Benetton in tutte le sue forme e sembianze."

Soltanto la scorsa settimana Forza Nuova aveva fatto sentire la propria voce contro i migranti con uno striscione appeso fuori dal centro di accoglienza di Tavernola.