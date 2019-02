Como, flash mob dei Verdi contro le paratie: appello ai cittadini per fermare il progetto

Flash mob e corteo per le vie di Como dei Verdi contro il progetto paratie. E' quello andato in scena sabato 23 febbraio 2019 in centro storico a Como. I manifestanti, guidati dalla leader lariana Elisabetta Patelli, hanno sfilato con le bandiere verdi da Porta Torre a Piazza Cavour e ritorno con tanto di megafono per spiegare ai cittadini il loro "no" alle paratie, chiedendo ai comaschi di mobilitarsi per fermare il cantiere.

"Da 20 anni combattiamo contro le paratie - ha detto Elisabetta Patelli- Ci sono 2 problemi: uno attiene al progetto presentato che ha un impatto ambientale devastante, quello della passeggiata sopraelevata da 70 a 90 cm rispetto al livello strada, che crea una barriera tra città e lago. Un'operazione inaccettabile.

Poi quello delle paratie vere e proprie, noi le riteniamo inutili e dannose. Non servono per far fronte a eventi climatici perché gli scienziati ci dicono che i cambiamenti climatici in atto non ci danno motivo di attenderci esondazioni. Se oggi il lago è in secca con tutti i problemi per argini e sponde che ne conseguono e in Valtellina ci sono più di 126 milioni di metri cubi di acqua stoccati a far niente ci chiediamo se non accada che la gestione degli invasi segua più una logica commerciale che non ecologica e di rispetto delle esigenze del territorio".

La proposta dei Verdi e l'appello ai cittadini

"La nostra proposta è duplice - spiega Patelli- sul progetto noi insistiamo a chiedere alla Regione un lungolago decente come da 11 anni non abbiamo, bello e piacevole ma con lo stralcio di paratie e passeggiata rialzata.

Sulal gestione chiediamo che la Regione istituisca l'ente di gestione integrata di bacino, che deve essere un ente pubblico che gestisce e indirizza questa gestione integrata nell’interesse pubblico.

Noi chiediamo ai cittadini comaschi -conclude-di mobilitarsi in tutti i modi possibili per far capire che non c'è alcuna esigenza delle paratie".