Festa della Lega, 500 comaschi in Piazza del Popolo a Roma: la diretta

"Saremo in tantissimi a Roma alla manifestazione della Lega". Lo ha affermato Laura Santin, commissario provinciale della Lega di Como, a proposito della manifestazione nazionale a Roma dell’8 dicembre. "La nostra segreteria provinciale nelle ultime settimane - ha aggiunto - è stata sommersa di telefonate, di tesserati e non, entusiasti all'idea di potersi stringere intorno al nostro Leader Matteo Salvini in Piazza del Popolo a Roma per celebrare i primi risultati ottenuti dal governo del buonsenso. Autobus, carrozze riservate e un treno speciale, grazie al coordinamento della responsabile organizzativa provinciale della Lega Patrizia Marzorati, permetteranno ad oltre cinquecento comaschi di unirsi alle diverse migliaia di persone perbene e di ogni età ed estrazione sociale che "invaderanno" il cuore di Roma".