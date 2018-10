Fallimento casinò Campione: convocato tavolo interministeriale

Un tavolo interministeriale per cercare di salvare il casinò di Campione d'Italia, chiuso dal 27 luglio 2018 in seguito al fallimento.

E' quello in programma per martedì 9 ottobre frutto dell'incontro di sabato 6 ottobre tra i sindacati e il Sottosegretario di Stato per l’interno Nicola Molteni.

Durante l'incontro la rappresentanza sindacale unitaria ha spiegato tutta la difficoltà dell’attuale condizione campionese legata al fallimento del Casinò, nonché la perplessità circa la mancanza di interlocutori governativi nel corso dei 72 giorni di chiusura della Casa da Gioco.

L'onorevole canturino Molteni, fa sapere l'RSU in una nota, ha comunicato che il governo, analizzati tutti gli elementi necessari, ha programmato per martedì 9 ottobre un tavolo interministeriale che coinvolgerà Interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico, in cui vagliare tutte le possibili soluzioni.

Successivamente i sindacati annunciano che verranno convocate le organizzazioni sindacali per il confronto tanto atteso da tutta la Comunità.

"Registriamo positivamente tale apertura a un dialogo da parte governativa - scrivono i sindacati- e riteniamo dunque già soddisfatte le aspettative della manifestazione in programma per la giornata di domani (lunedì 8 ottobre) presso Via Bellerio a Milano che viene di conseguenza differita. La RSU resta in attesa della convocazione ministeriale che l’On. Molteni ha confermato avverrà entro la settimana ventura o al più tardi la successiva".