Il sindaco di Casnate Fabio Bulgheroni entra nella Democrazia Cristiana a Como

Nuova adesione per la Democrazia Cristiana a Como: al progetto ha aderito anche il sindaco di Casnate Fabio Bulgheroni, dopo l'addio a Fratelli d'Italia.

A comunicarlo una nota ufficiale del partito che sta lavorando per ricostituirsi e affermarsi come forza politica in grado di competere alle prossime tornate elettorali. Partito che sul Lario annovera Luigi Bottone come responsabile provinciale e l'ex comandante della polizia locale di Como Vincenzo Graziani come responsabile cittadino.

"Nel ringraziare il Sindaco Bulgheroni per l’adesione alla Dc - si legge nel comunicato firmato da Bottone e Graziani e anche dal vice segretario Luigi Baruffi e dal rappresentante dell'ufficio politico nazionale Mauro Carmagnola- esprimiamo grande entusiasmo per la scelta di una comune condivisione di ideali e per la fiducia accordata all’auspicata crescita del nostro partito, sempre più importante e consistente anche a livello locale. Tutto ciò ci spinge a continuare con maggior entusiasmo questa appassionante avventura politica, che ci porterà in tempi brevi a contare su una cospicua rappresentanza nelle Istituzioni locali. Augurando al Sindaco Bulgheroni un futuro politico ricco di soddisfazioni e di risultati, ringraziamo con l’occasione tutti coloro che stanno sostenendo con grande impegno personale la rinascita della Democrazia Cristiana".