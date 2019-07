Via di Erba dedicata al podestà, ritirata la mozione della maggioranza

Questa mattina il sindaco di Erba Veronica Airoldi terrà una conferenza stampa durante la quale chiarirà i contorni che hanno portato alla mozione per dedicare una via di Erba ad Alberto Airoldi, podestà della città brianzola negli anni '30 e '40 e poi aderente alla Repubblica di Salò. La mozione è stata presentata dai gruppi consiliari della maggioranza di centrodestra: Forza Italia, Lega, “Il buonsenso Erba” e “Veronica Airoldi sindaco per Erba”. Intanto possiamo già anticipare che la mozione è stata ritirata. Seguiranno aggiornamenti.