Casellati sedotta da Como: "Turismo, storia e operosità: è una straordinaria città"

"Como è davvero uno scrigno d'arte e un punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale". La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita istituzionale per incontrare i rappresentanti delle categorie economiche del territorio, ha speso parole di grandissimo elogio nei confronti del capoluogo lariano. Ma al centro delle dichiarazioni della presidente Casellati non con ci sono state solo le bellezze naturali, artistiche e culturali di Como, ma anche la grande operosità che contraddistingue il tessuto sociale ed economico di tutto il territorio provinciale.

Dopo avere ascoltato gli interventi dei rappresentanti comaschi di Camera di Commercio, Confindustria, Fondazione Alessandro Volta, Confcommercio e Confartigianato, Elisabetta Casellati si è soffermata alcuni istanti con gli studenti della classe 4M2 del setificio Paolo Carcano che le hanno donato una sciarpa disegnata dalla studentessa Alice Spinelli.

Dopo essersi trattenuta con i giornalisti per una breve intervista la seconda carica dello Stato ha fatto un breve giro del centro storico. A farle da "Cicerone" è stato il sindaco Mario Landriscina: Museo Giovio, il palazzo delle Poste di via Vittorio Emanuele, la basilica di San Fedele, il Duomo.