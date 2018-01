Il sindaco di Grandate Monica Luraschi candidata alle regionali per Fratelli d'Italia

Monica Luraschi, da 14 anni sindaco di Grandate, ha deciso di candidarsi per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali 2018.

Lo ha comunicato lei stessa tramite la sua pagina Facebook personale: "Dopo 15 anni di esperienza amministrativa come Sindaco di Grandate - scrive- ho accettato la candidatura a Consigliere Regionale, nella prossima imminente tornata elettorale di domenica 4 marzo. Dopo 15 anni dedicati al territorio grandatese e comasco, tale opportunità di crescita mi è stata offerta dalla coalizione di centro/destra Fratelli d’Italia".

47 anni il prossimo aprile, Luraschi è avvocato e titolare di uno studio legale a Como. Per tre volte è stata eletta primo cittadino di Grandate con la Lista Civica per Grandate: la prima volta nel 2004, poi rinnovata nella tornata del 2009 e infine confermata per la terza volta nel 2014.

Adesso ha deciso di tentare il salto in Regione con la coalizione che ha come candidato presidente Attilio Fontana.

"Poiché ogni ente, associazione, impresa, ambiente è fatto di Persone - conclude nel post pubblicato su Facebook- credo ancora che Noi tutti si debba guardare prima alla Persona e così io spero che anche Tu possa offrirmi un aiuto, semplicemente considerando che sono una Donna abituata a lavorare e affidabile, oggi anche con buona esperienza amministrativa. GRAZIE!".