Elezioni regionali, presentate le liste: 102 i candidati comaschi

Sono state presentate le liste dei candidati comaschi che domenica 4 marzo 2018 correranno per le elezioni regionali lombarde (nello stesso giorno si vota anche per le Politiche) . Sabato 3 febbraio a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione ufficiale delle liste in Tribunale a Como.

I numeri

102 i candidati comaschi (metà uomini e metà donne) che si daranno battaglia, divisi in 18 liste. Di queste, 15 presentano 6 candidati, mentre tre ne presentano 4.

Il candidato più giovane ha 20 anni, il più anziano ne ha 83.

Non è emersa nessuna novità dell'ultima ora, ma sono state confermate le indiscrezioni delle ultime settimane.

Tre sono i consiglieri uscenti che ci riprovano: Alessandro Fermi per Forza Italia, Daniela Maroni nella lista civica Fontana Presidente e Francesco Dotti per Fratelli d'Italia. Hanno preferito non ripresentarsi invece Luca Gaffuri (Pd) e Dario Bianchi (Lega).

7 liste sostengono Attilio Fontana, candidato presidente del centrodestra, e 7 anche per Giorgio Gori, candidato per il centrosinistra.

Una lista a testa, invece, a sostegno di Onorio Rosati (Liberi e Uguali), Dario Violi (Movimento 5 Stelle), Giulio Arrighini (Grande Nord) e Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia).

I capolista

Ecco l'elenco dei capolista: