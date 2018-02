Regionali, l'attenzione al territorio la priorità dei candidati comaschi della Lega

Vincere sia in Lombardia che a Roma e superare il 20% di consensi in provincia di Como. Sono gli obiettivi dei candidati della Lega per le elezioni regionali 2018 e per le politiche, in programma domenica 4 marzo.

Giovedì 8 febbraio la presentazione ufficiale dei candidati all'Hotel Palace di via Lungo Lario Trieste 16 a Como.

Fabrizio Turba (capolista), Gigliola Spelzini, Giovanni Rusconi, Antonella Colzani, Ferruccio Rigola e Linda Dui sono i 6 nomi della compagine della Lega in corsa per la Regione Lombardia a sostegno di Attilio Fontana presidente.

Chi sono i candidati

Fabrizio Turba è sindaco di Canzo e segretario provinciale della Lega si è detto "Onorato di avere lavorato per avere una squadra del territorio". Al suo fianco Gigliola Spelzini, che rappresenta l'Alto Lago di cui è segretaria di circoscrizione, avrà come priorità la scuola e la disabilità, "ma anche quelli logistici legati ai trasporti, soprattutto nelle comunità montane e nei piccoli paesi. Poi il lavoro e le esigenze del terrritorio".

Giovanni Rusconi ora è consigliere provinciale e punta a rivalorizzare gli enti locali e il territorio. Antonella Colzani è nella Lega dal 1992 ed è stata consigliere comunale e assessore a Cantù: se verrà eletta ha assicurato di "proseguire il programma della Lega svolto negli ultimi 5 anni in Regione". Ferruccio Rigola, sindaco di Schignano e presidente della comunità Montana ha assicurato il suo impegno proprio per l'ambito delle comunitò montane. Assente per motivi lavorativi Linda Dui: "Sono spiacente di non aver potuto partecipare - ha fatto sapere- ma, come tutti sappiamo, il mondo del lavoro non è indulgente con noi ragazzi. Una delle mie battaglie sarà proprio questa: restituire la dignità nel lavoro e dare la possibilità a tutti di crearsi una famiglia, senza timore del futuro".

I candidati alle Politiche

Presenti anche i candidati alle Politiche: per la Camera il vicesindaco di Como Alessandra Locatelli, Eugenio Zoffili,consigliere comunale a Erba e Nicola Molteni. Al Senato è candidata invece Erika Rivolta, nella LEga dal 1990, già consigliere regionale e parlamentare, vicesindaco a Erba.

Per tutti le priorità sono il territorio, la sicurezza e le condizioni dei frontalieri.