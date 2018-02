Regionali, i candidati comaschi di Liberi e Uguali: priorità a lavoro, sanità e trasporti

Sono Daria Doria, Alberto Buccino, Ida Angela Sala, Gianluca Leo, Licia Viganò e Guido Rovi i sei candidati comaschi alle elezioni regionali lombarde 2018 di Liberi e uguali con Pietro Grasso a sostegno di Onorio Rosati presidente.

La squadra si è presentata ufficialmente a Palazzo Cernezzi giovedì 15 febbraio 2018. La presentazione dei candidati è avvenuta in occasione della visita a Como del candidato presidente Onorio Rosati, che ha illustrato il programma di Liberi e Uguali per la Lombardia e affrontato i temi prioritari per il Lario, ovvero la tangenziale di Como, il trasporto ferroviario, il lungolago e la sicurezza. In questo video la sua intervista sulle tematiche comasche.

Chi sono i candidati