Elezioni Regionali, il sindaco di Albese Alberto Gaffuri si candida per il PD

Nella corsa alle Elezioni Regionali 2018 scende in campo, candidato per il Pd con Gori presidente, il sindaco di Albese con Cassano Alberto Gaffuri.

40 anni, primo cittadino dal 2009, rieletto nel 2014, Gaffuri ha comunicato la propria decisione tramite una lettera aperta ai suoi concittadini pubblicata sul suo sito personale e rilanciata sui social network. Una scelta in linea con la sua formazione: Gaffuri, laurea in scienze politiche, è infatti giornalista professionista.

"I primi a saperlo debbono essere i miei compaesani - scrive- ecco perchè stamattina ho pensato di scrivere proprio a loro".

"Dopo quasi nove anni da sindaco di Albese con Cassano - scrive Gaffuri- mi è stata concessa la possibilità di candidarmi alla Regione Lombardia. Un ruolo di grande responsabilità, che mai prima d'ora è stato occupato da un Albesino. Si tratta, ovviamente, di una grande occasione. Lo è per me, ed è inutile io stia a spiegare il perché; lo è per tutto il nostro paese, che certamente potrà trarre giovamento dalla presenza di un Albesino all'interno del Consiglio regionale". Gaffuri ricorda il lavoro fatto nei 9 anni della sua amministrazione con la lista Buonsenso per Albese con Cassano, chiedendo il sostegno dei concittadini: "Tanto è stato fatto; molto di più avrebbe potuto esserlo con l'aiuto della Regione. Per incidere sui temi sovra-comunali, insomma, c'è bisogno ancora di un gradino. Farlo da solo per me è impossibile; con il tuo aiuto e quello di tanti altri, invece, tutto è possibile. Vedere un Albesino in Lombardia credo possa inorgoglire chiunque faccia parte di questa Comunità".