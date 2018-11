Intervista Bongiasca, nuovo presidente della Provincia di Como

Fiorenzo Bongiasca è il nuovo presidente dell'amministrazione provinciale di Como dalle 12 del 2 novembre 2018. A Villa Saporiti è stato ufficializzato dalla segretaria generale Antonella Petrocelli il passaggio di consegne dall'uscente presidente Maria Rita Livio al neo eletto Bongiasca, già vice presidente nel corso del mandato Livio. Ll'insediamento è stato anche l'occasione per una prima intervista a tutto tondo sulla vittoria e sul futuro dell'amministrazione del nuovo presidente.

"Scuole a viabilità - ha detto Bongiasca - saranno le mie priorità. Purtroppo come sapete negli ultimi anni abbiamo dovuto rinunciare per varie vicessitudini a interventi importanti che adesso speriamo di riuscire a realizzare perché c'è bisogno di garantire sicurezza sia per le nostre scuole che per le nostre strade".

Quanto alla vittoria per così dire al fotofinish contro Pieluigi Mascetti, il neoeletto numero uno di Villa Saporiti ha commentato: "I sindaci che mi hanno votato hanno riconosciuto il fatto che da tanti anni mi impegno per tutto il territorio e non solo per il mio Comune". Quanto al passaggio di consegna con Maria Rita Livio ha confermato che la sua amministrazione "sarà in continuità con quella della Livio con la quale abbiamo lavorato e collaborato bene".