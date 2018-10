Pierluigi Mascetti e Fiorenzo Bongiasca, i due candidati a Villa Saporiti

Sono Pierluigi Mascetti e Fiorenzo Bongiasca - rispettivamente sindaci di San Fermo della Battaglia e di Gravedona ed Uniti - i due candidati ufficiali alla carica di presidente della Provincia di Como. Il 31 ottobre, infatti, si svolgeranno le elezioni per eleggere il numero uno di Villa Saporiti. Come è noto la candidatura di Bongiasca ha suscitato qualche malumore all'interno della sinistra dove non tutti vedono di buon occhio il sostegno dato dal PD a questo candidato di NCD.

Come è noto le elezioni provinciali si svolgono attraverso il voto dato da sindaci e consiglieri comunali di Como e provincia. L'attuale presidente è Maria Rita Livio, già sindaco di Olgiate Comasco.