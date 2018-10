Elzioni provinciali Como, Bongiasca eletto presidente

Fiorenzo Bongiasca eletto nuovo presidente della provincia di Como. Il 31 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni provinciali. Si è trattato di un testa a testa davvero serrato quello tra Fiorenzo Bongiasca, candidato per il NCD e sostenuto dal PD, e Pierluigi Mascetti. Il sindaco di Gravedona ed Uniti ha vinto con 33.740 voti contro i 33.677 del sindaco di San Fermo della Battaglia. Sebbene nei centri per così dire più grossi, come ad esempio Cantù, Mascetti abbia ottenuto più voti, Bongiasca ha vinto in numerosi altri Comuni minori.