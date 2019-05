Cavargna il paese più leghista d'Italia: Matteo Salvini ringrazia

Cavargna è il paese più leghista d'Italia: alle elezioni europee 2019 il piccolo centro della provincia di Como ha registrato quasi un plebiscito per Matteo Salvini. Su 108 persone andate alle urne ben 92 hanno votato Lega. Di questo straordinario risultatro se ne sono ancorti anche in via Bellerio tanto è vero che lo stesso Salvini in conferenza stampa post voto ha voluto ringraziare gli abitanti di Cavargna definendoli i più leghisti d'Italia. La Lega, infatti, a Cavargna ha raggiunto l'86,79% (solo 10 voti a Forza Italia, 2 al Movimento 5 Stelle e 1 al PD).