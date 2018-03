Elezioni comunali 2018, si vota il 10 giugno: i comuni chiamati alle urne in provincia di Como

Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha fissato la data per le elezioni comunali 2018: si vota domenica 10 giugno, mentre l'eventuale turno di ballottaggio (non previsto per i comuni lariani interessati da questa tornata) si terrà domenica 24 giugno.

Domenica 10 giugno anche 14 comuni della provincia di Como saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale.

I comuni al voto in provincia di Como domenica 10 giugno 2018

Sul Lario si voterà a Bulgarograsso, Carlazzo, Carugo, Cassina Rizzardi, Centro Valle Intelvi (comune di nuova istituzione nato il 1° gennaio 2018 dalla fusione tra Casasco, Castiglione e San Fedele Intelvi), Cernobbio, Laglio, Lambrugo, Lurago d'Erba, Montemezzo, Mozzate, Rodero, San Siro e Sorico.

In totale oltre 42mila gli elettori che saranno chiamati alle urne.