Elezioni 2018 Regionali, Camera e Senato: affluenza definitiva

Finite le operazioni di voto. A COmo e provincia affluenza intorno al 75%. Ma ecco le prime proiezioni a livello nazionale.

Exit poll Rai ore 23

Senato: M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16. Primo exit poll della Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione è dell'80%.

Intention Poll Mediaset ore 23

Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Mediaset al Senato nei collegi uninominali avanti il Centrodestra che è dato tra il 33 e il 37%, mentre il M5s si assesterebbe tra il 28 e il 32%, seguito dal Centrosinistra (23%-27%), Leu (3%-5%). Alla Camera Centrodestra avanti con una percentuale tra il 32,5%-36,5%, M5s tra il 29% e il 33%, Centrosinistra tra il 22,5% e il 26,5% e Leu tra il 3% e il 5%. Nei collegi proporzionali al Senato avanti il M5s dato tra il 28% e il 32%, Pd 18-22%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 3-5%, FdI 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 1-3%. Alla Camera M5s tra il 29% e il 33%, Pd 17,5-21,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, LeU 3-5%, Fdi 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 0,5-2,5%.

I numeri

A Como e provincia ci sono 551 sezioni di voto. Alle urne sono chiamati, per l'esattezza (fonte Ministero dell?Interno) 465.791 comaschi. Di questi quasi 36mila hanno meno di 25 anni quindi non votano per il Senato.

Disagi ai seggi: code per votare a Como

Disagi per i comaschi al voto. Si segnalano code lunghe per poter esprimere il proprio voto nelle urne dei seggi comaschi. La causa principale è la presenza del cosiddetto bollino antifrode (un codice alfanumerico che deve essere staccatodal presidente di seggio e conservato). Le code in alcuni casi sfidorano anche l'ora di attesa. A complicare il tutto ci sono anche le 3 schede elettorali (Camera, Senato e Regione) che allungano ulteriormente i tempi di votazione. Curioso il caso della sezione 6 del seggio di via Sinigaglia, dove una cabina sarebbe stata chiusa arbitrariamente.

Politici al voto

Non c'è una fascia oraria preferita per votare dai politici comaschi candidati a queste elezioni (politiche e regionali). Qualcuno, come Nicola Molteni (Lega Nord) ha scelto di votare in tarda mattinata (ore 11, a Cantù), così come Chiara Braga (PD), sempre in mattinata. Altri, come Luca Gaffuri (PD) o Sergio Gaddi (Forza Italia) hanno scelto il pomeriggio. C'è chi, come Claudio Bizzozero (Grande Nord), ha scelto la sera.

Tessere dell'ultimo momento e tempi di attesa

Fino alle 19 sono stati serviti 1.350 cittadini che hanno richiesto la tessera elettorale. Secondo le stime del Comune di Como risultavano ancora11 minuti di tempo stimato di attesa.

Affluenza ore 23

Alle ore 23 sono pervenuti i dati definitivi sull'affluenza: per quanto riguarda la Camera e il Senato l'affluenza media registrata è stata di circa il 75%.

Affluenza ore 19

Alle ore 19 sono pervenuti i dati aggiornati sull'affluenza: per quanto riguarda la Camera e il Senato l'affluenza media registrata è 61,69% (dato rilevato su 148 dei 149 Comuni della provincia di Como). Per il momento il record di affluenza in provincia di Como è stato registrato a Bene Lario con il 74,43%. A Erba 58,72%; a Cantù 59,83%; alle 19 l’affluenza a Como è stata del 57,69%; a Olgiate Comasco 64,51%. In ritardo il dato sull'affluenza a Guanzate.

Per quanto riguarda le elezioni Regionali l'affluenza è del 56,54% (dato di 148 Comuni su 149).

Affluenza ore 12: 19,63%

Alle ore 12 sono pervenuti i primi dati sull'affluenza: per quanto riguarda la Camera l'affluenza media registrata è poco superiore al 20,52% (dato rilevato su 149 dei 149 Comuni della provincia di Como). A Como città l'affluenza è stata del 19,63%. Il record, per ora, è del Comune di Barni con un'affluenza pari al 31,7% degli aventi diritto al voto. A Cantù 19,46%; a Olgiate Comasco 20,93%; a Erba 19,47%. Qualche problema con il dato dell'affluenza di Inverigo che alle 12.55 non era ancora pervenuto.

Per quanto riguarda le elezioni Regionali l'affluenza è del 18,97% (dato di 149 Comuni su 149).

