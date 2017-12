Coro contro il sindaco di Como: "Dimissioni!"

Dopo il flash mob di piazza Duomo

Dopo il falsh mob organizzato in piazza Duomo alle 10.30 di domenica 24 dicembre 2017 i partecipanti hanno intonato un coro contro il sindaco di Como Mario Landriscina: "Dimissioni! Dimissioni!". La breve manifestazione di protesta è stata promossa contro l'ordinanza anti-accattonaggio firmata dal sindaco lo scorso 15 dicembre, e in particolare contro l'episodio dell'ex chiesa di San Francesco: alcuni volontari (ma questa è la loro versione dei fatti smentita dall'amministrazione comunale) sarebbero stati allontanati mentre davano colazioni ai senzatetto in Largo Spallino a Como.