Di Maio incontra gli imprenditori a Carugo

Luigi di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, si è presentato a Carugo per incontrare gli imprenditori della Brianza nella sede dell'azienda di Giuseppe Caggiano, fondatore del movimento Drappo Bianco (gruppo che riunisce gli imprenditori che protestano contro la mala politica dello Stato che "strangola" le aziende italiane).

Di Maio ha definito "una sfida" il ritorno in questo territorio dove si era prsentato a dicembre scorso, in piena campagna elettorale, per annunciare e spiegare quali fossero le sue intenzioni se fosse divenuto premier. Adesso è ritornato a Carugo, ma non è acnora diventato capo del governo. Ad ogni modo ha spiegato cosa intende fare nei prossimi giorni, vale a dire confrontarsi con le varie forze politiche chiedendo, però, che la presidenza della Camera dei Deputati venga affidata a un pentastellato "perché siamo la prima forza politica del Paese".

Di Maio ha poi affrontato ancora una volta il tema dei privilegi della casta affermando che è dovere dei politici fare sacrifici prima di chiedere di farne agli italiani. E agli imprenditori ha detto di volere togliere l'Imu su beni strumentali per dare respiro alle aziende.