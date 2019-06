A Como torna la "balena bianca": Democrazia Cristiana a congresso

Come avevamo già anticipato lo scorso gennaio, anche a Como rinasce la Democrazia Cristiana. Ora è tempo del primo Congresso che si svolgerà sabato 8 luglio all’Hotel Palace. A presiedere l'assemblea congressuale cittadina sarà presente l’onorevole Luigi Baruffi della direzione nazionale del partito. Candidato alla segreteria di Como è stato chiamato Vincenzo Graziani, mentre per la carica provinciale il nome è quello di Luigi Bottone (nella foto sotto).

Nel programma dello storico partito fondato nel 1943 il primo obiettivo è molto chiaro: "Il programma - si legge nel comunicato che annuncia il congresso - è quello di ridare voce a tutti coloro che non si riconoscono più nelle compagini politiche di destra e centro destra che da tempo non celebrano congressi per dare effettiva voce e rappresentatività ai cittadini che intendono partecipare fattivamente alla vita politica del Paese, della città di Como e della sua provincia che per necessità territoriale e tradizione richiedono adeguata rappresentatività ormai assente sin dall’epoca dei suoi illustri predecessori".

"Il vuoto che si è creato al centro del panorama politico - si legge ancora - ha determinato anche a Como , per mano del comitato promotore, la Volontà di dare vita alla nuova componente in chiave moderna di quello che è stato il partito storico che ha governato l’Italia per oltre un cinquantennio , ereditando da questa i vecchi valori mai sopiti che oggi richiedono un vero interlocutore . Interlocutore di riferimento che non può individuarsi nelle intenzioni dei promotori , nelle forze politiche che hanno chiaramente perso rappresentatività nell’ultima tornata elettorale europea".