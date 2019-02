Degrado al cimitero di Camnago Volta, nuova denuncia del Pd: tombe sprofondate e incuria

Il Pd torna ad attaccare il comune di Como sui cimiteri cittadini, finiti al centro delle polemiche nell'estate scorsa. Nel mirino è finito nuovamente il cimitero di Camnago Volta, la cui situazione era già stata segnalata 6 mesi fa.

Sabato 16 febbraio 2019 la nuova denuncia del consigliere comunale Pd Gabriele Guarisco e dell'ex consigliera Elide Greco. Che in un comunicato segnalano, con tanto di reportage fotografico che vedere nella gallery, "tombe che sprofondano, alberi ormai secchi, strutture nel degrado: è proprio il caso di dire che il cimitero di Camnago Volta non trova pace".

“(I cittadini, ndr) mi hanno chiesto un incontro e abbiamo rifatto un giro all’interno del camposanto per denunciare, ancora una volta, l’immobilismo dell’amministrazione comunale”, fa sapere Elide Greco. Il caso è stato portato all’attenzione della Giunta comunale dal consigliere Gabriele Guarisco, ma “nonostante le ripetute richieste sue e pure dei cittadini di avere attenzione sulle necessità dei cimiteri, a oggi nulla è stato portato a termine, anzi, il degrado peggiora sempre più – continua Greco –. Quello che viene chiesto è di dare dignità al camposanto, portando a termine il progetto iniziato nel 2015, oltre che di dare la giusta attenzione agli interventi di ordinaria amministrazione, come pulire i servizi igienici, rifatti da soli due anni e oggi in uno stato di abbandono totale”.

Una situazione che l’amministrazione Landriscina conosce molto bene, assicura Guarisco: “Dopo le segnalazioni e le richieste di intervento, accompagnate anche dalla indicazione che ci sono a Camnago Volta volontari pronti a dare una mano, non è mai stato deciso un intervento concreto. Ma è evidente che la Giunta non può più fermarsi alle parole rassicuranti e che bisogna fare qualcosa, prima che la situazione peggiori ulteriormente”.