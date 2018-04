Defibrillatori inutilizzati: Rapinese in aula contro il sindaco-medico

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un altro intervento "rumoroso" del consigliere comunale di opposizione Alessandro Rapinese. Nella seduta del 18 aprile Rapinese ha fatto suonare l'allarme in aula, quello collegato al contenitore di un defibrillatore. Infatti, questa volta la polemica e le critiche del consigliere comunale sono state rivolte al sindaco Mario Landriscina sul caso dei due defibrillatori inutilizzati in possesso dell'amministrazione (donati da alcune associazioni no profit) e mai installati.

"Questa è sciatteria" ha commentato Rapinese giocando sul fatto che il sindaco prima di essere eletto fosse il responsabile proprio del 118.