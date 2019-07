Locatelli ministro, lo scetticismo della DC

Il plauso e le congratulazioni per nomina a ministro di ALessandra Locatelli, già assessore e vicesindaco di Como, sono arrivati da più parti, anche dalle opposizioni. La Democrazia Cristiana, però, sebbene fuori dal palazzo del governo cittadino (punta a correre alle prossime elezioni) si fa sentire attraverso una nota stampa a firma del segretario provinciale e del segretario cittadino di Como - Luigi Bottone e Vincenzo Graziani - che intervengono esprimendo perolessità.

"Siamo felici che il territorio comasco abbia nuovamente un ministro - si legge nella nota stampa - e confidiamo nel lavoro dell'ex vice-sindaco Locatelli e le auguriamo un futuro prospero. Ma vorremo essere sicuri che la sua nomina possa veramente portare un cambiamento positivo, non solo per l'Italia stessa, ma anche per il nostro territorio Lariano. Purtroppo Como sconta una situazione politica locale ed amministrativa non certo idilliaca..Il Comune di Como, in questi anni, durante proprio il mandato dell attuale Ministro Locatelli, è stato oggetto di polemiche, revoche-nomine di assessori, inerzia sui bandi, perdita di finanziamenti, progetti rimasti in sospeso, ecc. questa situazione ovviamente ci lascia pensierosi.

Concludendo, rinnovando gli auguri al nuovo Ministro, invitiamo la neo ministro Locatelli a portare ad alta voce le esigenze dei cittadini e di trovare soluzioni concrete,reali ed immediate".