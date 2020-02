Comune di Como in crisi, sfogo Pd: “Giunta talmente bloccata da non riuscire nemmeno a cadere”

La nuova mancanza di numero legale in consiglio comunale a Como fa rumore. L'assenza dei consiglieri di Forza Italia che ha fatto saltare il banco suscita l'ironia dei colleghi del Pd cittadino.

“A Como si è creata una situazione grottesca che non possiamo che biasimare. E questa fase di stallo non può portare nulla di buono ai cittadini”, è la sintesi del pensiero del Partito democratico. I suoi esponenti in consiglio comunale stanno ragionando sul da farsi assieme al segretario cittadino: “Quanto sta accadendo rende evidente, una volta di più, che questa maggioranza e questa amministrazione sono bloccate: tanto bloccate che non riescono ad andare avanti, ma neppure a cadere”, sottolineano il paradosso Stefano Fanetti, Patrizia Lissi, Gabriele Guarisco e Tommaso Legnani.

“Tra l’altro, questa plateale crisi avviene in un momento cruciale, cioè durante la discussione del bilancio, il documento più importante per la città e il suo futuro prossimo – aggiungono i dem –. Eppure, nessuno si dimette e vogliamo proprio vedere quanto resisteranno in questa situazione. Ma se non riescono a dare nessuna risposta, anche parziale, ai bisogni della città, allora è giusto che vadano a casa senza se e senza ma”.

In questo scenario, partiti e singoli amministratori hanno un ruolo fondamentale, ma ben poco chiaro per i tre consiglieri comunali Pd e il loro segretario: “È incomprensibile quel che accade dentro i giochi di palazzo, perché non stanno spiegando niente: il sindaco tace e Forza Italia si ‘imbosca’. Una mancanza di trasparenza totale. Ma appare evidente un fatto: la Giunta è divisa in blocchi”.

E il sindaco? “Assomiglia a quei giochini che dondolano, dondolano, ma non cadono mai – paragonano Fanetti, Lissi, Guarisco e Legnani –. Landriscina non sa mai nulla, non è capace di mediare, sembra una specie di presidente della repubblica delle banane che non sa proprio come prendere in mano le situazioni e risolverle. Insomma, per Como un vero disastro”.