Coronavirus: i sindaci del Lago di Como scrivono al presidente Fontana

Vivono di turismo e la psicosi sta facendo più danni del coronavirus, considerando che nel centro-alto lago non si sono verificati casi. Ma i paesi del Lario risentono pesantemente di tutte le manovre - che “capiamo essere necessarie” - istituite dalla Regione per arginare il contagio. Allo ecco la richiesta espressa dai sindaci al presidente Fontana per ottenere contributi e agevolazioni fiscali a quelle attività, specie piccole e medie, “cuore del nostro territorio”, maggiormente colpite dalle misure straordinarie.

Ma anche la richiesta di una necessaria campagna mediatica e informativa a livello nazionale e internazionale per la promozione del turismo, per spiegare che non ci sono rischi ora e per rilanciare il territorio subito dopo la fine dell’emergenza.

Ecco il testo integrale della lettera dei sindaci del Lago di Como al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: