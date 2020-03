Il Comune di Como stanzia 75mila euro per le misure anticontagio

Il Comune di Como ha diffuso una nota stampa per rendere noto il primo di una serie di provvedimenti finanziari volti a mettere in campo mezzi, strategie e persone per arginare il contagio da coronavirus.

"A fronte del momento di grave emergenza sanitaria - si legge nella nota stampa - la Giunta comunale di Como si è riunita oggi per dare prima attuazione ai provvedimenti previsti dall’ordine del giorno approvato dal Consiglio insieme al bilancio 2020. E’ stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva del bilancio per 75.000 euro per destinare urgenti risorse agli interventi legati alle misure di contenimento del Covid-19. In particolare sono stati stanziati 50.000 euro per servizi relativi alla gestione del dormitorio di via Napoleona e per contributi alle associazioni che si occupano degli altri dormitori presenti in città. Le rimanenti risorse sono state destinate ad acquisti di dispositivi come prescritto dal dpcm e a interventi di sanificazione per gli uffici comunali, in particolare per quelli mantenuti aperti per l’accesso vigilato del pubblico".