Stazione di Camerlata, sì di Confesercenti al parcheggio tra via Scalabrini e via Vandelli

Confesercenti Como appoggia la proposta di realizzare un grande parcheggio a Camerlata tra via Scalabrini e via Vandelli avanzata in un'interrogazione dal consigliere comunale del PD, Gabriele Guarisco.

"Ci sembra un'ottima idea - afferma il presidente Claudio Casartelli lunedì 26 marzo 2018 in una nota ufficiale- che possa finalmente dare sollievo alla fame cronica di parcheggi che si ripropone tutte le mattine: i nuovi stalli sono utili non solo ai pendolari che si recano alle stazioni ferroviarie di Camerlata, ma anche ai dipendenti delle numerose imprese della zona".

Oggi l'area, nel cosiddetto piano caricatore di Rebbio, è abbandonata a sé stessa, secondo quanto documentato dalle foto di Confesercenti, colma di piccoli rifiuti che si sono accumulati nel tempo, con una struttura rialzata in cemento che la rende inaccessibile alle auto. "Nell'interrogazione -prosegue la nota di Confesercenti -si legge che l'area è di proprietà del Comune di Como. Rileviamo che le somme messe a disposizione da Esselunga per riqualificare alcuni comparti di Camerlata si potevano indirizzare in quest'area. La realizzazione del nuovo parcheggio libero e non a pagamento sarebbe utile anche dopo il compimento della stazione unica di Camerlata che sarebbe dotata di 290 stalli a pagamento: per chi lavora, infatti, il parcheggio dovrebbe essere un diritto garantito e non una voce di costo eccessiva che alleggerisce fin troppo la busta paga".