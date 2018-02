Comune e Archivio Terragni rafforzano la collaborazione

Verrà ufficializzato domani, mercoledì 14 febbraio, con la firma di un protocollo d'intesa, il rapporto di collaborazione continuativa tra il Comune di Como e l'associazione Archivio Terragni. Tra le finalità, la promozione dell'avvio del procedimento per richiedere l'inserimento dell'eredità dell'architettura di Giuseppe Terragni e più in generale dell'architettura razionalista di Como nel patrimonio dell'Unesco, anche con il coinvolgimento di altri soggetti autorevoli e competenti, il contributo all'organizzazione di eventi, corsi specialistici, stage, workshop attorno al tema dell'architettura razionalista, il contributo a studi e ricerche sui beni culturali relativi all'architettura di Giuseppe Terragni e sulla loro tutela, la rivitalizzazione dei percorsi razionalisti, dei percorsi didattici e delle visite guidate alle opere rivolti a cittadini, scuole, università, turisti, architetti, storici, e conservatori, oltre alla promozione dell'attività di divulgazione dell'architettura di Terragni e del razionalismo comasco in Italia e all'estero, anche con pubblicazioni.