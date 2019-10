Como, verità sulla Ticosa: soltanto 40 i nuovi posti auto

“L’annunciato maxi progetto di recupero non è altro che fare 40 posti auto, meno di molti ristoranti del nostro territorio, e 200 metri di verde, come un all you can eat in provincia”. Come di consueto non si astiene il consigliere Alessandro Rapinese riguardo al voto di lunedì’ 30 settembre in consiglio comunale a Como. Oggetto la già chiacchieratissima zona della ex Ticosa. Ma cosa è successo? Nonostante 15 astenuti, Martinelli e Magatti usciti dall’aula senza esprimere il voto e 3 contrari (tra cui Rapinese e Anzaldo), il provvedimento è passato grazie a 5 voti di Forza Italia e 8 delle opposizioni, dopo l’approvazione di una mozione del consigliere pentastellato Fabio Aleotti, mozione che ridimensionava fortemente il progetto iniziale di 250 posti auto. Al momento quindi della vasta area della ex Ticosa verranno adibiti a parcheggio 1000 mq che – considerando lo spazio di manovra e i metri di agio intorno ai posti per disabili – corrisponderebbero a circa 40 scanni. “Sono basito, arrabbiatissimo – continua Rapinese - non tanto per la scelta politica ma per l’analfabetismo, non riescono a capire che cosa deliberano. Dicono cose che non corrispondono agli atti approvati, fanno affermazioni non correlabili ai documenti. E poi, 1000 + 200 fa 1200 metri quadrati e di tutto il resto della Ticosa che cosa pensano di farne? Voglio sperare che le lobby del cemento nulla abbiano a che fare con questa indeterminatezza. Anche perché a Como non servono uffici, ce ne sono moltissimi vuoti, e al comune non servono residenze, ce ne sono tante da ristrutturare, che altrimenti nel giro di pochi anni diventeranno delle nuove Ticosa”.

Secondo Rapinese “un sindaco che non sa far riaccendere il forno crematorio da anni e obbliga la sua giunta a operare fuori dalla sala consigliare per una trave sconnessa e mai sistemata, è inutile che si metta a fare grandi progetti urbani”. Stoccata anche per la ex consigliera della sua lista Ada Mantovani che “ha fatto un’ottima disamina del documento, da cui si evincevano tutte le criticità, e poi lo ha votato lo stesso, come molti altri”.

Dichiarazioni arrivano anche dai forzisti, che pur avendo votato a favore, l’hanno fatto nell’ottica del “meglio di niente” e prendono tiepidamente le distanze dal provvedimento che evidentemente rischia di scontentare molti.