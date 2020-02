Esercito in strada a Como: il colonnello Tambè incontra prefetto e sindaco

Il Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, il colonnello Salvatore Tambè, ha rappresentato il Raggruppamento Tattico di Lombardia e Trentino Alto Adige in un incontro con il Prefetto Ignazio Coccia e il sindaco di Como Mario Landriscina. Obbiettivo: portare avanti rafforzare il progetto Strade Sicure.

Grazie all’impiego dell’esercito in città è stato possibile nei mesi scorsi intensificare i controlli in alcune zone cittadine particolarmente a sensibili ed esposte la stazione di Como S. Giovanni, il centro storico e i “giardini al Lago” con grandi risultati specialmente nel contrasto allo spaccio di droga.

È stato particolarmente apprezzato – ha commentato il Sindaco Mario Landriscina - da me e dai cittadini la capacità di garantire una presenza preziosa e incisiva ma al contempo discreta e mai invasiva, nell’ambito di una integrazione consolidata con le altre forze di polizia statali e locali».

Il Colonnello Tambè ha concluso l’incontro ribadendo l’impegno della Forza Armata in favore dei comaschi con lo scopo di aumentarne il “senso di sicurezza, necessario per lo svolgimento quotidiano di tutte attività di una comunità”.