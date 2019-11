Como, idea per viale Geno: pedonalizzare le piazze Croggi e De Orchi

“Basta auto nelle piazzette Croggi e De Orchi: pedonalizziamole e riqualifichiamole con eventi”, lo affermano in una nota di questo pomeriggio i consiglieri comunali del Pd a sostegno della mozione che sperano venga discussa quanto prima in aula a Palazzo Cernezzi.

“Abbiamo fatto la stessa operazione con piazza De Gasperi e con successo, ancora nel 2013-2014, e ci sembra una naturale continuazione di quella decisione proseguire con pedonalizzazione e riqualificazione anche delle altre piazzette adiacenti, lungo il lago – proseguono Stefano Fanetti, Patrizia Lissi e Gabriele Guarisco –. Il tipo di mobilità è per sua natura debole e turistica, l’impianto storico e urbanistico dell'asse di viale Geno, che collega idealmente e racchiude questi tre spazi nell'antico borgo delle lavandaie, dovrebbe dirci senza ombra di dubbio quale destinazione possono avere. Oltre tutto, in passato, alcuni esercenti di queste due piazze avevano manifestato interesse per utilizzarle per tavolini e dehors”.

Nella mozione il consiglio comunale di Como impegna sindaco e Giunta a “pedonalizzare o includere in una Zona a traffico limitato le piazze Croggi e De Orchi; avviare un progetto di riqualificazione delle stesse, coinvolgendo in un percorso partecipativo residenti ed esercenti della zona; utilizzare parte dei proventi della tassa di soggiorno per il progetto di riqualificazione; valutare l'utilizzo delle due piazze in occasioni di eventi o mercatini”.

Adesso, chiosa Tommaso Legnani, segretario cittadino dem, “vogliamo vedere che scuse questa amministrazione comunale inventerà per continuare a tenere prigionieri delle auto questi spazi e i loro fruitori che, ricordiamolo, sono i turisti, ma anche i tanti comaschi che amano passeggiare lungo la riva del lago in qualsiasi occasione”.

Una buona idea, alla quale, aggiungiamo noi, si protrebbe affincare la rimozione, reclamata da anni da più parti ma mai attuata, dei jersey di viale Geno.