Como, flash mob dei Verdi contro le paratie

Mentre in un altro articolo raccontiamo il degrado delle paratie, la storica portavoce dei Verdi di Como, Elisbetta Patelli, lancia un flash mob aperto a tutti gli ambientalisti e ai cittadini che vogliono esprimere il loro dissenso contro il "Mose Lariano". La manifestazione parte verso le ore 14.30 da Porta Torre e attraverso il centro di Comio arriverà in piazza Cavour per una conferenza stampa alle ore 15.00 sul tema delle paratie. Di seguito il comunicato con le motivazioni del raduno.

"Purtroppo Como , nonostante la bellezza dei suoi paesaggi, e' un luogo di pervicaci esempi di cattive pratiche ambientali. Quale che sia il parametro della salute ecologica del nostro territorio ,ci ritroviamo sempre in classifica tra le citta' peggiori per inquinamento , traffico , qualità della vita e tutela dell'ambiente .

I cittadini hanno gia' subito lo sfregio delle paratie che hanno messo a soqquadro per piu' di un decennio la citta' , oscurato il suo lago , prosciugato soldi pubblici , attraverso un percorso di condanne , abusi e prescrizioni . E ora sono costretti a subire un secondo tentativo nella stessa direzione ben sapendo tutti, oramai , che le esondazioni si sono estinte, che il tema delle paratie serve solo ad una certa gestione proficua di maggiori volumi di acqua nel nostro bacino.

Per giunta, con una imperdonabile leggerezza progettuale ci verra' imposta in modo irreversibile una passeggiata tortuosa di gradini e scivoli, sopraelevata mediamente di 70/ 90 cm che come una barriera ci privera' della meravigliosa aperta visione del nostro lago. Sara' un opera che dubitiamo resti nei tempi e nei costi previsti, come la storia ci ha insegnato, che mettera' di nuovo a soqquadro l'intera citta e che una volta realizzata sara' irreversibile. Noi siamo ancora una volta contrari e crediamo si possa e si debba fare di meglio per Como".