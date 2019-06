54 associazioni e 185 cittadini: "Noi siamo pronti per Como Cultura 2020 e voi?"

Eventi estivi a Como non prima del 21 luglio e fino al 20 settembre. L'annuncio è stato dato giovedì 27 giugno 2019 nella Commissione Cultura del comune di Como. La città è già in clima vacanziero, con i turisti che girano per il centro storico, ma fino a metà luglio inoltrato l'estate comasca non offrirà praticamente nulla.

Il bando uscirà la prossima settimana. Ci sarà un calendario unico online anche in versione cartacea che verrà stampato in 40mila copie per negozi, alberghi ed esercizi pubblici.

Intanto giovedì pomeriggio in commissione cultura (presieduta da Brenna alla presenza dell'assessore alla cultura Gentilini e del dirigente del settore Marciano) è stato portato un documento, affidato a Barbara Minghetti che ha fatto da portavoce, firmato da 54 associazioni e 185 cittadini proprio sul tema cultura a Como. In cui esprimono non poche perplessità sulle proposte culturali lariane e lanciano una serie di idee.

Di seguito il documento