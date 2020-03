Spesa a domicilio gratis e ricalcolo dei canoni: le richieste del PD al Comune di Como

In questi giorni a Como si discute il bilancio comunale, ecco perché il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno con il quale chiede alla Giunta di mettere a disposizione le necessarie risorse economiche per mitigare l'impatto negativo delle misure anti coronavirus sull'economia della città e sui soggetti più fragili. "In particolare - si legge nel documento - serve rivedere i canoni di concessione degli spazi comunali, tenendo presente che i gestori altrimenti pagherebbero il solito affitto, avendo però usufruito degli spazi - e quindi dell'eventuale relativo guadagno - per un periodo nettamente inferiore al solito”.

In secondo luogo, continua la nota, è necessario prestare attenzione alle fasce più deboli, in particolar modo ai disabili e agli anziani, maggiormente interessati dalle misure precauzionali contro il coronavirus proprio perché a rischio di gravi conseguenze nel caso lo contraessero. Si chiede quindi al Comune di garantire servizi sempre utili che diventano ora indispensabili, come la consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e, dove necessario, anche dei pasti. L’obbiettivo è tutelare tutti i cittadini disabili e le persone con più di 65 anni. "In molti altri comuni lombardi - commenta il consigliere PD Patrizia Lissi - queste manovre sono già state messe in atto, a Milano per esempio la sinergia tra associazioni e amministrazione cittadina ha permesso che per tutto il mese di marzo le consegne di generi alimentari e medicinali vengano fatte a domicilio, gratuitamente”.