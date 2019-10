Cimitero di Lora, caos parcheggi anche a Ognissanti: proteste e polemiche contro il Comune

“Peggio di così non si poteva fare”, a dirlo sono Donato Rizzo, Paolo Panizzolo e Stefano Fanetti, segretario del Circolo Pd del quartiere cittadino, responsabile organizzativo del partito comasco e capogruppo Dem in consiglio comunale, annunciando per domani, venerdì 1 novembre, un presidio al mattino, all’esterno del cimitero di Lora.

“Prima i paletti che impediscono ai visitatori di parcheggiare, ai carri funebri di arrivare all’ingresso, all’autobus di manovrare e fermarsi. Ora, il nuovo cantiere e nel contempo il divieto di sosta proprio durante il ponte per la ricorrenza di tutti i defunti”.

Dopo aver ascoltato le diverse istanze dei cittadini, i tre esponenti del Partito Democratico a Como hanno concretizzato una specifica richiesta all’Amministrazione: “A questo punto, chiediamo che almeno nel fine settimana sia permesso a chi si reca al cimitero, soprattutto agli anziani o a chi ha difficoltà motorie, di parcheggiare e poter pregare sulla tomba dei propri cari, rimuovendo divieti e cantieri. E poi sarebbe certamente il caso di togliere quegli inutili e pericolosi paletti, pensando ad altre soluzioni, come la sosta a tempo, per regolamentare l’uso dei posti auto. Ma certamente nei giorni dedicati ai nostri morti il Comune non può fare un’operazione così indelicata, come impedire ai cittadini di parcheggiare. Chiunque voglia parlarne con noi, ci troverà là fuori”.