L'Arci in piazza con le Sardine: appuntamento alle 18 in piazza Vittoria

“La differenza sta tutta nel togliere e mettere una R per stare lontani dal branco e far parte del banco – delle Sardine, ovviamente”. È quanto spiega Gianpaolo Rosso, presidente dell'Arci provinciale di Como, nel raccontare perché l'associazione scenderà in piazza questa sera, 8 dicembre, a fianco del movimento di piazza oggi più famoso d’Italia. "L'appuntamento è in piazza Vittoria, ma noi preferiamo chiamarla Piazza della Pace, come l'avevamo ribattezzata già durante le nostre mobilitazioni contro la Guerra nel Golfo. Chiunque conosca la nostra storia, non può stupirsi per l’adesione alle iniziative di questo movimento, perché da sempre l'Arci è affianco delle moltitudini che si impegnano per i diritti, per la cultura e per la difesa della Costituzione Italiana, secondo noi la più bella del mondo e quindi particolarmente meritevole di essere difesa dei branchi violenti".

Anche nei modi, il movimento delle Sardine ha molti punti di contatto con l’Arci, condividendo tre cardini ideologici: la trasparenza delle decisioni, l'assemblea come ruolo di ideazione delle mosse politiche pratiche e l'attivismo per passione, non per professione o per interesse personale.

L'adesione dell'Arci alla manifestazione delle Sardine di oggi, rientra in un quadro di attività più ampie che in questi giorni l'associazione sta mettendo in campo a difesa della giustizia ambientale e sociale e contro la violenza. Questi interventi, legati fra loro sotto il segno dell’European Civic Pride, porteranno l’Arci il 10 dicembre all'Istituto Teatrale Terragni di Olgiate Comasco, con una conferenza dedicata alla Giornata mondiale dei diritti umani, e nella sera dello stesso giorno, alle 21.30, allo Spazio Gloria del Circolo Xanadù per l'iniziativa Beni comuni, durante la quale sarà proiettato il docufilm di Roberto Della Torre, Dimensione orizzontale.