Como, un albergo a San Giovanni e un supermercato a Ponte Chiasso? Si può fare

Qualcosa si muove, a Como non c'è solo la Ticosa a tenere banco. La giunta comunale di Como ha infatto dato il via all'iter che protrebbe portare alla rinascita di due aree della città da tempo in attesa di un nuovo volto.

A ricevere il primo sì dal settore Urbanistica di Palazzo Cernezzi è l'ex Scalo Merci di Como, area a San Giovanni di proprietà di Nessi & Maiocchi, ai quali sono state chieste alcune modifiche rispetto al progetto presentato che prevede la costruzione di un albergo,un'area sosta per i pullman turistici e un parcheggio per le auto rispetto al quale il Comune ha chiesto un aumento da 260 a 400 posti. Vedremo se la propietà recepirà le eccezioni sollevate modifincando in questo senso la nuova configurazione dell'area. Dopo il niet di viale Varese, seppure ben diverso trattandosi in quel caso di un'area comunale, occorre comunque la massima prudenza.

Il secondo parere positivo riguarda invece il quartiere periferico di Ponte Chiasso, dove Esselunga sarebbe pronta ad aprire un nuovo punto vendita nell'area ex Lechler, i cui iter necessiterà diversi passaggi di approvazione, non ultimo quello di una assemblea di quartiere. La bozza di progetto, oltre a supermercato, prevede un grande parcheggio e una nuova piazza che potrebbe offrire nuovi spazi vitali a una zona tra le più martoriate di Como. Ma non è tutto, perché l'operazione porta in sé l'ambizione di coinvolgere anche ex Albarelli dove insieme a nuovi esercizi commerciali potrebbe sorgere anche un nuovo parcheggio.

Rimane invece un mistero, almeno per ora, un'altra zona strategica nei pressi della stazione San Giovanni di Como, ovvero l'ex Danzas di cui ci siamo occupati in passato.