Como Accoglie: "Le persone senzatetto hanno bisogno di essere aiutate"

Il tema dell'accoglienza rimane uno dei temi più scottanti in città. Sulla questione, da sempre, è impegnata in prima linea Como AccogIie che oggi ha diramato un comunicato: "I disagi dei cittadini devono essere ascoltati. Chiediamo soluzioni e intanto cerchiamo insieme di migliorare le cose. Le persone senzatetto hanno bisogno di essere aiutate". Lo scritto si apre così e poi prosegue entrando nel dettaglio dei problemi.

Il dramma delle persone senzatetto

"Noi volontari di Como Accoglie cerchiamo di dare una mano alle persone italiane e straniere che si ritrovano per strada per le più svariate ragioni. Accampate sotto i portici, per strada, vivono una situazione drammatica. Non hanno un’alternativa e sono disperati come lo saremmo noi all’idea di trascorrere la notte per strada".

I disagi dei cittadini della zona

"Comprendiamo le vostre difficoltà di operatori del mercato e di abitanti della zona. Cerchiamo di affrontarle insieme per ridurre al minimo i disagi".

Mancano i servizi igenici

"Tutti sarebbero felici di avere almeno una toilette aperta in cui espletare, con la dovuta privacy, i propri bisogni senza sporcare in giro e dove potersi lavare. Purtroppo i servizi sono aperti solo poche ore al mattino".

Le istituzioni non affrontano i problemi

"Da due anni sottoponiamo il problema delle persone senzatetto all’attenzione delle istituzioni. L’indifferenza non è una soluzione: costringe le persone a condizioni di vita degradanti e nuoce al benessere della comunità".

Teniamo pulito

"Non sapere accogliere dignitosamente degrada anche i luoghi dove le persone sono costrette a sostare la notte".

L'azione

Giovedì 30 maggio alle 6.30: pulizie straordinarie della zona adiacente al mercato e al portico di San Francesco.