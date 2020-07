Cominciamo da Como: "Non finisce qui"

Sembrava di essere tornati ai tempi di "Già la giunta", quando il bersaglio fu l'allora sindaco Bruni. Questa volta i manifestanti di "Cominciamo da Como" hanno preso di mira Mario Landriscina, reo di una gestione della città quantomeno confusa. Di seguito le considerazioni degli organizzatori della protesta, #fuoridalcomune insolitamente organizzata di sabato sera.

"Prima di tutto, siamo contenti che più di sessanta persone abbiano presenziato nonostante l’evento fosse stato organizzato in pochi giorni. E’ stato un bel messaggio di supporto verso chi viene emarginato e, allo stesso tempo, abbiamo reiterato la nostra insoddisfazione nei confronti di una giunta comunale incompetente e sorda.

"In secondo luogo - aggiungono - siamo grati a chi tra noi ha portato una testimonianza di cosa significhi trovarsi senza una fissa dimora. Pensiamo infatti che l’unico modo per comprendere pienamente questa condizione sia ascoltando i diretti interessati. Terzo, chi ieri fosse stato presente avrà assistito a dei momenti di tensione dovuti alla rabbia di alcune persone che vivono in condizioni di estrema marginalità. Non ci stancheremo di ripetere che la pessima gestione da parte dell’amministrazione sul tema contribuisce a episodi di questo tipo"-

"Infine - concludono i rappresentati di Cominciamo da Como - come annunciato nella fase finale della manifestazione, abbiamo intenzione di continuare a far pressione sulle Istituzioni con tutti i mezzi di cui disponiamo finché non ci sarà un cambiamento. E’ necessaria la partecipazione attiva da parte di tutti, ognuno secondo le proprie modalità e possibilità. La protesta di ieri sera è stata solo l’inizio".