Elezioni 2018: chi sono i comaschi eletti a Camera, Senato e Regione

Qui di seguito i candidati comaschi eletti con certezza nei collegi uninominali (foto e breve biografia)

Nicola Molteni (Camera)

Per la Lega torna alla Camera il parlamentare uscente Nicola Molteni, avvocato, nato a Cantù 42 anni fa. Eletto deputato per la prima volta nel 2008, è stato rieletto nella tornata elettorale del 2013. Molteni è stato tesoriere del gruppo Lega Nord e Autonomie, incarico poi lasciato diventando vicecapogruppo vicario alla Camera. Nel 2012 ha corso alla carica di sindaco di Cantù, dove al secondo turno è stato sconfitto da Bizzozero.

Alessio Butti (Camera)



Torna in Parlamento Alessio Butti, nato a Como 53 anni fa, giornalista pubblicista, ex deputato ed ex senatore. Politico lariano di lungo corso, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo. Nel 1985 è stato eletto consigliere comunale a Como e nel 1990 consigliere provinciale a Villa Saporiti dove è stato riconfermato nel 1994 e nel 1998. Nel 1992 viene eletto alla Camera dei Deputati. Dal 1994 al 1996 è vicesindaco di Como. Nel 1996 viene rieletto alla Camera per Alleanza Nazionale e diventa membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Nel 2001 è riconfermato alla Camera con il ruolo di vice capogruppo di An e fa parte della Commissione Cultura e della Commissione di Vigilanza Rai. Nel 2006 viene eletto al Senato, rieletto per il Popolo della Libertà in seguito a nuove elezioni dal 2008 è Segretario d'Aula del Senato. Nel 2012 lascia il Pdl per aderire al nuovo partito Fratelli d’Italia di cui diventa vicecapogruppo al Senato. Si è ricandidato sempre per il Senato alle elezioni del 2013, ma non è stato rieletto perché Fratelli d’Italia non ha superato lo sbarramento del 3%. Butti a questa tornata elettorale è stato eletto nel collegio di Lecco.

Erica Rivolta (Senato)

Erica Rivolta è nata a Erfba nel 1959. E' attualmente vicesindaco del Comune di Erba. Leghista da sempre, è stata eletta in consiglio regionale nel 2005. Poi nel 2008 è stata eletta alla Camera dei Deputati. Alle elezioni politiche 2018 viene eletta in Senato nel collegio uninominale 10 Como.

Eugenio Zoffili (Camera)



Eletto con il sistema proporzionale nel collegio plurinominale 2 di Como, il leghista Eugenio Zoffili