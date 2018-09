Città dei Balocchi: vince il Consorzio Como Turistica

Dopo essere stato pubblicato lo scorso luglio, il Comune ha provveduto all'affidamento in concessione del servizio di realizzazione della manifestazione natalizia - edizioni 2018/2019 e 2019/2020. Unico partecipante al bando. il Consorzio Como Turistica si è così aggiudigato la gara, al netto di tutti gli accertamenti del caso che sono ancora in corso. Soddisfazione quindi per Daniele Brunati, patron della Città dei Balocchi, che da anni chiedeva all'amministrazione di poter programmare per tempo la sua offerta natalizia, quella che da anni regala alla città un evento che a suo modo ha fatto scuola e senza mai trovare "concorrenti" all'altezza.

Il valore complessivo della concessione, non suddivisibile in lotti, è di 800.000 e copre il periodo che va dalla fine di novembre al primo fine settimana dopo l'Epifania.