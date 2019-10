Valichi minori sul confine svizzero, Fermi assicura: "Nessun rischio di nuove chiusure"

Nuovamente in discussione la possibilità di chiusura dei valichi minori al confine con la Svizzera, ma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, assicura: "Nessun rischio".

A riproporre il tema è stato l’annuncio del Presidente dell’Amministrazione federale delle Dogane svizzere Christian Bock, che ha rilanciato l’appello a procedere con nuove chiusure avanzato dai sindaci dei comuni svizzeri del Malcantone. Per la prima volta, dopo la decisione sperimentale del 2017 di chiudere di notte dalle 23 alle 5 per sei mesi i valichi minori di Pedrinate-Colverde e Novazzano-Ronago in provincia di Como e quello di Ponte Cremenaga in provincia di Varese, è così tornato d’attualità il tema della chiusura notturna dei valichi: 13 in provincia di Como, 11 in provincia di Varese e 6 in provincia di Sondrio.

Mercoledì 2 settembre 2019 si è tenuto quindi un nuovo incontro, a Palazzo Pirelli a Milano, tra la Commissione speciale "Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera" e l’Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino per aggiornare l’accordo sottoscritto a Milano il 17 dicembre scorso tra Regione Lombardia e Cantone Ticino sulle materie transfrontaliere di reciproco interesse.

“Nessun rischio concreto di nuove chiusure - afferma dunque il presidente Fermi -, fonte di gravi disagi per residenti e lavoratori frontalieri, come più volte sottolineato in passato anche da sindaci e amministratori di confine. Piuttosto dobbiamo investire sempre di più sul potenziamento dei sistemi tecnologici di videosorveglianza e sulla collaborazione tra la polizia cantonale e la polizia locale, incentivando e favorendo sempre di più l’accesso e lo scambio di dati e informazioni. Lo abbiamo concordato oggi con i vertici dell’Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e con il suo presidente Claudio Franscella, che hanno riconosciuto l’impegno delle forze dell’ordine italiane nel contrasto alla criminalità di frontiera e hanno concordato sulla centralità della funzione ricoperta dalle telecamere di videosorveglianza. Peraltro, come stabilito dai nostri rispettivi Parlamenti nazionali, ogni nuova iniziativa di chiusura dei valichi può essere affrontata solo congiuntamente e in stretta collaborazione tra tutti i partner istituzionali coinvolti”.

“Al momento il rischio di nuove chiusure è scongiurato – gli fa eco Claudio Franscella - anche se esistono atti e documenti parlamentari che vanno in tale direzione e registriamo un incremento degli episodi di criminalità nei territori di confine. Sicuramente una sinergia ancora maggiore tra le nostre forze di polizia e investimenti comuni su nuovi sistemi e impianti di videosorveglianza non possono che contribuire a scongiurare questa eventualità: stiamo inoltre valutando anche altre ipotesi di collaborazione comune da mettere in campo e sono pertanto fiducioso che il problema della sicurezza possa essere affrontato e gestito senza necessità di dover ricorrere in futuro a misure estreme”.

La decisione adottata nel 2017 era stata autorizzata da Berna ed era stata chiesta dalla Lega dei Ticinesi per “combattere la criminalità frontaliera”. Le recenti rapine ai bancomat a ridosso del confine con l'Italia mediante l'uso di esplosivo, in particolare nel Sud Ticino (Coldrerio, Arzo e Stabio), non hanno lasciato indifferente il Consiglio degli Stati, che dieci giorni fa, contro il parere sia del Governo sia della Commissione della politica di sicurezza, ha deciso con 25 voti a 13 di non archiviare la mozione della leghista Roberta Pantani che chiedeva la chiusura del valichi secondari durante la notte. Concretamente la decisione del Consiglio degli Stati di non archiviare la mozione mantiene aperta la possibilità di chiudere i valichi minori durante la notte, sollecitata ora anche dai vertici dell’Amministrazione federale delle Dogane.

Lo scorso dicembre il Consiglio federale aveva invece scongiurato una nuova chiusura annunciando di voler dotare i posti di confine di barriere che possono essere abbassate in caso di necessità, ad esempio quando la polizia organizza una ricerca. Inoltre i posti di frontiera sono stati recentemente dotati di nuove telecamere di sorveglianza dei conducenti al momento del loro passaggio.