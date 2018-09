Campo profughi di Como, no alla chiusura: appello di Caritas e associazioni di volontariato

Una lunga lettera per chiedere che il campo profughi di via Regina Teodolinda a Como non venga chiuso, come annunciato dal Ministero degli Interni. Una decisione, seguita al trasferimento di 70 migranti, che non piace alla Caritas diocesana (che già si era lamentata per la mancata comunicazione del trasferimento) e al mondo del volontariato cattolico

In una lettera aperta, datata 15 settembre, Caritas e associazioni spiegano perchè, secondo loro, il campo non deve chiudere.

Firmatari, oltre alla Caritas, sono Ufficio Migrantes, Centro missionario diocesano, Azione cattolica della diocesi di Como, Opera don Guanella, Missionari Saveriani di Tavernerio, Padri Comboniani di Rebbio Acli, Forum comasco delle Associazioni familiari, CIF provinciale, Eskenosen, Masci, Movimento Focolari – comunità di Como. Aderiscono alla lettera aperta e ne condividono il contenuto anche le realtà impegnate nell'accoglienza come Symplokè onlus e Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, ma sono possibili altre sottoscrizioni e adesioni.

La chiusura del campo è prevista per la fine del 2018, ma nella lettera le associazioni chiedono che il centro possa rimanere aperto rivedendone la funzione, diventando "risposta a tante altre forme di povertà presenti in città, legate al fenomeno migratorio e non solo, e per le quali le istituzioni stanno sempre più delegando al solo Terzo Settore la gestione ordinaria e straordinaria".

Di seguito il testo integrale della lettera aperta intitolata "Como città di frontiera: perchè il Campo Cappelletti non deve chiudere".