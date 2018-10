L'estrema destra ricorda Sant'Elia: manifesti su luoghi simbolici di Como

Una serie di manifesti per ricordare l'architetto e progettista visionario Antonio Sant'Elia: è l'iniziativa di CasaPound di Como che ha commemorato l'illustre concittadino affiggendo una serie di manifesti evocativi su luoghi simbolici di Como: "Una città per osare", in prossimità del Monumento ai Caduti; "Una città per crescere", presso l'asilo Sant'Elia; "Una città per costruire il futuro", all'istituto tecnico Sant'Elia di Cantù.

"Genio visionario, capace di incarnare lo spirito del tempo senza esserne travolto - spiega il movimento di estrema destra - architetto innovatore che ha concepito la città del futuro; intrepido patriota, medaglia d'argento al valor militare e caduto nella Grande Guerra, Sant’Elia è un simbolo che non deve essere consegnato alla storia ma deve vivere nel cuore di ogni comasco che ancora crede negli ideali di Bellezza, Avanguardia e Amor di Patria. Con questa azione, come quelle che l'hanno preceduta e quelle che seguiranno - conclude CasaPound - vogliamo non solo omaggiare dei personaggi illustri, ma anche chiamare a raccolta i comaschi che, nei momenti più difficili, sono usi non perdere l'ardore della ricostruzione. Perché, fedeli al nostro ispiratore, crediamo nelle idee che diventano azioni."